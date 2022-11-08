اسعار صرف الدولار تسجل انخفاضاً في البورصة المحلية

2022/11/08 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً في البورصة المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.800 دينار لكل 100 دولار.

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