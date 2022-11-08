بغداد.. ممارسة أمنية تفضي إلى اعتقال 9 متهمين في جانب الكرخ

2022/11/08 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 9 متهمين خلال ممارسة امنية صباحية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اشرف قائد شرطة بغداد اللواء عدنان حمود سلمان على الممارسة الامنية الصباحية التي أجرتها مفارز قسم شرطة الدورة التابع الى مديرية شرطة الكرخ في شرطة بغداد حيث تمكنت مفارز القسم من القاء القبض على 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت أنه "تم اصطحاب المتهمين الى مراكز الشرطة التابعة للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

يتبع ...

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