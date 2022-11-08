رويترز تكشف دوافع اغتيال المواطن الأمريكي في بغداد

2022/11/08 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت وكالة رويترز الدولية للانباء، اليوم الثلاثاء، أسباب اغتيال المواطن الأمريكي المقيم في العراق ستيفن ترول، الذي قتل مساء أمس في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد على يد مسلحين مجهولين.الوكالة بينت بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان "المسلحين الذين ارتكبوا الجريمة حاولوا اختطاف المواطن الأمريكي وفشلوا في ذلك، الامر الذي قاد الى إطلاق الرصاص عليه ومقتله اثناء محاولة اقتياده الى المركبة التي كانوا يستقلونها".من جانبها أعلنت السفارة الامريكية مساء امس، عدم معرفتها بالجريمة او تفاصيلها، فيما اطلقت وزارة الداخلية العراقية تحقيقا بالحادث بحسب ما أوردته (بغداد اليوم) في وقت سابق.يشار الى ان الضحية كان يعمل بصفة "معلم" في احدى البرامج التنموية الأجنبية في العراق، ويقيم مع زوجته وبناته الثلاث في احدى شقق منطقة الكرادة حيث تم اغتياله.

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