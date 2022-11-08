2022/11/08 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وكالة "استوشيتد برس" أن يواجه الناخبون في الولايات المتحدة الذين يتكلون على "تويتر"، "تيك توك"، "فايس بوك"، أو منصات أخرى لمتابعة انتخابات التجديد النصفي، شائعات ومعلومات مضللة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا.. نصائح لتجنب المعلومات المضللة خلال اليوم الانتخابي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا.. نصائح لتجنب المعلومات المضللة خلال اليوم الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).