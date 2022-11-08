بعد مقتل مواطن امريكي وسط بغداد.. حملة امنية بحثا عن مطلوبين في الكرادة

2022/11/08 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانطلاق حملة امنية بحثا عن مطلوبين في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية شرعت بعملية امنية للبحث عن مطلوبين في منطقة الكرادة".

واضاف، أن "العملية جاءت بعد عملية اغتيال اسفرت عن مقتل مواطن امريكي في شارع الصناعة وسط بغداد ليلة أمس".

وامس الاثنين، أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية، بمقتل مواطن أمريكي الجنسية بظروف غامضة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم، باتجاه عجلة نوع (برادو) في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي كان يتواجد داخل العجلة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف الجثة إلى الطب العدلي".

وليلة أمس، اكدت شبكة ام اس ان الامريكية، مقتل مواطن امريكي قالت انه يعمل كموظف إغاثة ويقيم في العراق منذ العام الماضي. واوضحت الشبكة في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، نقلا عن مصادر من داخل السفارة الامريكية، أن "عجلة تقل مسلحين اعترضت المواطن الأمريكي في منطقة الكرادة وسط بغداد حيث كان يتجول برفقة عائلته قبل ان تقوم باطلاق النار عليه".المعلومات الأولية لم تؤكد إذا ما كانت الجريمة استهداف بالاغتيال او محاولة فاشلة لخطف المواطن الاميركي الذي يقطن مع عائلته في إحدى شقق منطقة الكرادة وتحديدا حي الوحدة منذ العام الماضي، حيث وصفت السفارة الهجوم بانه "الأول من نوعه منذ عام 2017 وحتى اليوم"، معلنة بدء التحقيق بالجريمة.يجدر الإشارة الى ان مصادر من داخل وزارة الداخلية العراقية اكدت ان عائلة الضحية نجت من الهجوم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مواطن امريكي في بغداد.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد".وأضاف، أنه "تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت".

من جهتها، أصدرت السفارة الامريكية في بغداد اول ردود الفعل على اغتيال مواطنها الذي وقع مساء امس في منطقة الكرادة وسط العاصمة. وأوضحت وكالة الاسوشيتد برس في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، ان السفارة الامريكية وبعد الاتصال بها للتحقق من صحة المعلومات حول مقتل المواطن الأمريكي، اجابت بالقول "سمعنا منكم للتو"، مؤكدة عدم توفر أي معلومات لديها حاليا حول طبيعة الجريمة سواء كانت عملية اغتيال، او محاولة فاشلة للخطف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مقتل مواطن امريكي وسط بغداد.. حملة امنية بحثا عن مطلوبين في الكرادة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مقتل مواطن امريكي وسط بغداد.. حملة امنية بحثا عن مطلوبين في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).