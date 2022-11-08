2022/11/08 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 10 ساعات

جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء

منذ 11 ساعة

رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على دعم الجهود الدولية لمجابهة مخاطر تغيّرات المناخ

منذ 11 ساعة

ائتلاف المالكي: السوداني مطالب بحل المشاكل المجتمعية العالقة

منذ 12 ساعة

استقالة الكتلة الصدرية تسبب أزمة “جديدة” في البرلمان

منذ 12 ساعة

بشأن عقود الامن الغذائي..



نائبة تكشف عن اكمال أسماء الـ 1000 درجة لمحافظة بابل

منذ 13 ساعة

الدفاع النيابية تقدم طلباً لرئيس الوزراء لتشكيل هيئة مختصة بمكافحة المخدرات

منذ 13 ساعة

السوداني: السمة الغالبة في العاصمة هي الزحامات المرورية والمواطن يشكو ضعف الخدمات

منذ 13 ساعة

سياسي كردي: حكومة الإقليم تغض النظر عن 10 الاف مهاجر سنويا

منذ 13 ساعة

الصدر ينتقد الهجمة ضد المعممين بإيران

منذ 14 ساعة

مباحثات عسكرية عراقية أميركية هذه تفاصيلها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا وأستراليا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا وأستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).