2022/11/08 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استعادت هيئة الحماية الاجتماعية في بابل ما يقرب من مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الرعاية.

وقال مدير قسم الرجال في الهيئة حيدر كامل، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "المتجاوزين منهم من تم تعيينهم ولم يبلغ بقرار تعيينه واستمر بتسلم راتبين، ومنهم من يملكون سيارات فوق موديل 2011، ما يعد مخالفة وتعارضاً مع خط الفقر".

وأضاف، أن "الهيئة أوقفت الرواتب واحتسبت مدة المخالفة وقيمة المبالغ المستلمة، حيث يفترض على المتجاوز أن يسدد ما بذمته خلال مدة ستة أشهر، وفي حال تخلفه تتخذ ضده الإجـراءات القانونية المتمثلة بإحالته للمحاكم المختصة".

وأوضح، أن "الهيئة لديها صلاحيات لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتجاوزين لحين تسديد ما بذمتهم، حيث تجاوز عددهم 250"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "استمرار الاستقطاعات أيضاً من أربعة آلاف متجاوز خلال الأعوام السابقة عـن طريق أقساط شهرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعادة مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية في بابل ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعادة مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية في بابل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).