مواجهة التحديات الاقتصادية على طاولة مباحثات السوداني وسفيري إيطاليا واستراليا 

2022/11/08 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي، والسفير الايطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، كل على حده.

وبحث اللقاءان، بحسب بيان لمكتب السوداني، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد الشراكة البنّاءة بين العراق والبلدين الصديقين؛ إيطاليا وأستراليا، بما يعود بالنفع على مصالح الشعب العراقي والشعبين الايطالي والاسترالي".

وجرى خلال اللقائين، "بحث مسارات العمل المشترك مع العراق، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغيير المناخي، فضلا عن استمرار البلدين بدعم منهاج السيد السوداني وبرنامجه الحكومي في المجالات كافة".

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