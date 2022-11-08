الصفار: موازنة 2023 ستكون الأكبر في تأريخ العراق

2022/11/08 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان السابق أحمد الصفار، الثلاثاء، إن البرنامج الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برنامج "ممتاز نظرياً وينسجم مع الواقع الحالي ويستهدف حل الكثير من المشكلات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية".

وتساءل الصفار، "هل يتمكن السوداني من معالجة كل هذه المشكلات في موازنة واحدة؟!، بالتأكيد لا يمكن تحقيق ذلك، وبالتالي يجب وضع خطة مالية لمعالجة هذه المعوقات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خطوة بعد خطوة".

وأوضح، أن "السوداني يحتاج ابتداءً إلى الخروج من موازنة البنود التقليدية التي اعتمدت منذ 18 سنة من تأريخ الحكومات العراقية، فالبرنامج الحكومي بحاجة إلى إعادة هيكلة الموازنة وتحويلها إلى موازنة الأهداف والبرامج، والأولوية ستكون لمعالجة البطالة والفقر والتضخم الموجود وهذه ليست بمعضلة؛ وإنما يتم استهداف نسبة معينة من البطالة هذه السنة والسنة التالية نسبة أخرى وهكذا".

وأضاف الصفار في حديث للصحيفة الرسمية، أن "الموازنة المرتقبة ستعد أكبر موازنة في تأريخ العراق إذا ما تحدثنا عن الوفرة المالية الموجودة التي تتراوح بين 60 إلى 80 ترليون دينار ولربما أكثر، على اعتبار أن الإيراد المالي من عوائد النفط كمعدل 9 مليارات دولار شهرياً ومصروفات الحكومة التشغيلية في حدود 5 مليارات دولار".

وبيّن، أن "الموازنة الاستثمارية غير موجودة على اعتبار أنه في سنة 2022 لا توجد موازنة، وبالتالي لدينا 4 مليارات دولار وفرة شهرياً، وهذا المبلغ كبير يضاف إلى الإيرادات للسنة المقبلة 2023 وسيصل إلى حدود 200 مليار دولار كمبلغ موجود للتخصيصات المالية".

وتابع، أن "الحل الأمثل هو أن تخصص الوفرة المالية في موازنة خاصة استثمارية بوضع خطة تنمية خمسية وتقسم على خطط أداء سنوية يخصص لكل سنة مبلغ معين، وتكون الخطة شاملة لإعادة البنية التحتية والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسة"، داعياً إلى "إبعاد الموازنة المقبلة عن التدخلات السياسية لتحقيق النجاح".

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