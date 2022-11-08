بعد شكاوى المستخدمين من الرسوم المخفية.. Airbnb تعلن أنها ستجعل أسعارها أوضح

2022/11/08 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت Airbnb يوم الإثنين إنها تخطط لجعل التكلفة الإجمالية للعقارات المستأجرة، بما في ذلك جميع الرسوم، أوضح للعملاء أثناء بحثهم عن أماكن للإقامة، ومعالجة ما يمكن القول إنه أحد أكبر الأمور المزعجة بشأن المنصة

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