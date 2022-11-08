“واشنطن بوست” تحصي أكاذيب بايدن وتطلق لقباً عليه

2022/11/08 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت صحيفة “واشنطن بوست” على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقب “بوتوملس بينوكيو” (Bottomless Pinocchio -“بينوكيو المطلق”)، بسبب تصريحاته الكاذبة.ويشار إلى أن الصحيفة حددت هذه الفئة لوصف حالات التصريحات الكاذبة أو المضللة التي تكررت بوتيرة يمكن وصفها بأنها “شكل من أشكال الدعاية والترويج”.والشخص الوحيد الذي منحته صحيفة “واشنطن بوست” هذا اللقب أيضا، […]

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