بعد مقتل امريكي بظروف غامضة: وفاة كابتن كندي خارج إطار العمل في بغداد

2022/11/08 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة الكندية، وفاة

عضو من قواتها العسكرية في العاصمة

العراقية بغداد، بظروف خارج إطار العمل.

وقالت القوات المسلحة الكندية في

تغريدة على تويتر، الإثنين (7 تشرين

الثاني 2022)، إن عضواً ف

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