مقتل أميركي بظروف غامضة في بغداد

2022/11/08 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص يحمل الجنسية الأميركية، داخل

عجلة مدنية في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني، أن "عجلة مدنية

بداخلها شخص تولد 1977 أميركي الجنسية

استهدف في شارع الصناعة وسط بغداد".

وأضاف "أصيب على إثرها بجروح

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