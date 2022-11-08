2022/11/08 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين اثنين بسبب خلافات على “سلك كهربائي”.وذكر المصدر ، ان “خلافا بين جارين أثنين اندلع في منطقة المربع بقضاء الدواية شمالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختلاف على ‘سلك مولد’ ينهي حياة شاب ويصب آخر في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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