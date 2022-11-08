الموارد المائية: مياه الشرب مؤمنة في ديالى باستثناء القرى البعيدة

2022/11/08 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن مياه الشرب مؤمنة في محافظة ديالى باستثناء بعض المناطق والقرى البعيدة جداً.وقال المتحدث باسم الوزارة، حاتم حميد في تصريح صحفي: إن “نهر ديالى ما […]

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