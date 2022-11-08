2022/11/08 | 10:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، 8 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة السوداني يبحث توطيد الشراكة مع سفيري ايطاليا واستراليا أولاً على المسلة.

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