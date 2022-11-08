أميركا.. منافسات في الكونغرس

2022/11/08 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قد يواجه الديمقراطيون في مجلس النواب، بقيادة رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، ونائبيها لما يقرب من 20 عاما، لأكبر تغيير في القيادة منذ عقود، خاصة إذا فقدوا أغلبيتهم ، كما هو متوقع، وفقا لتقرير لمجلة "بولتيكيو".

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