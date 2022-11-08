الموارد تعلن عن أربعة مصادر لتوفير المياه لمحافظة ديالى

2022/11/08 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن مياه الشرب مؤمنة في محافظة ديالى باستثناء بعض المناطق والقرى البعيدة جداً مشيرة الى وجود أربعة مصادر لتوفير المياه في المحافظة.وقال المتحدث باسم الوزارة، حاتم حميد في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "نهر ديالى ما زال داخل الخدمة رغم الشح المائي للسنة الثالثة على التوالي"، مبيناً أنه "يتم استثمار المياه التي ترد في نهر ديالى للاستخدام في محافظتي ديالى والسليمانية وخاصة المناطق المحصورة بين سدي حمرين ودربندخان".وأضاف حميد: "أما بالنسبة للمناطق التي تقع بعد سد حمرين فيتم استثمار جزء من الخزين المتحقق في السد نتيجة للإيرادات المائية التي ترد سد دربندخان لغرض تغذية نهر محافظة ديالى".وتابع، أن "محافظة ديالى يتم تعزيزها من نهر دجلة عن طريق محطات موجودة في الخالص والتي تسحب من نهر دجلة وتغذي قضاءي خالص وبعقوبة"، لافتاً إلى أن "مياه الشرب مؤمنة في ديالى ما عدا بعض المناطق البعيدة جداً والقرى التي تعتمد على حفر آبار جوفية لغرض تأمين مياه الشرب والسقي للبساتين".

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