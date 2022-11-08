الموارد تعلن عن أربعة مصادر لتوفير المياه في محافظة ديالى

2022/11/08 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم

الثلاثاء، أن مياه الشرب مؤمنة في

محافظة ديالى باستثناء بعض المناطق

والقرى البعيدة جداً، مشيرة الى وجود

أربعة مصادر لتوفير المياه في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الوزا

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