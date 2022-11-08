الكشف عن أسباب اغتيال المواطن الأمريكي المقيم في العراق

2022/11/08 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة رويترز، عن أسباب اغتيال

المواطن الأمريكي المقيم في العراق

ستيفن ترول، الذي قتل مساء أمس في منطقة

الكرادة وسط العاصمة بغداد على يد

مسلحين مجهولين.

الوكالة بينت ان "المسلحين الذين

ارتكبوا ال

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