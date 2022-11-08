كاميرا مراقبة ترصد أسد جبل يقفز فوق سور منزل ويختبئ في قبوه

2022/11/08 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سيّدة إن أسد جبال اختبأ في قبو منزلها بعد أن قفز من على السور.

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