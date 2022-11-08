خبير اقتصادي عراقي: التجنيد الالزامي سيكلف الدولة اموالاً كبيرة ولن يخلو من الفساد

2022/11/08 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، ان التجنيد الالزامي سيكلف الدولة أموالا كبيرة وقد لايخلو الملف من الفساد، لافتا الى أهمية استثمار الطاقات الشبابية في تحريك عجلة الاقتصاد والاستفادة من مبالغ التجنيد في فتح المصانع والمعامل وتوفير فرص للعاطلين.وقال الكعبي: … Readmore

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