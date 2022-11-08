وزيرة الهجرة تبحث مع وزير التخطيط إنشاء وحدات سكنية للنازحين

2022/11/08 | 11:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحثت وزيرة الهجرة إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، مع وزير التخطيط آلية استئناف العمل بمشروع البصرة السكني وإنشاء وحدات سكنية للنازحين.

وذكر بيان لمكتبها الإعلامي أن “وزيرة الهجرة والمهجرين وزير التخطيط محمد علي تميم، في مقر وزارة التخطيط وسط العاصمة بغداد، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، لا سيما ما يتعلق بأوضاع النازحين”.

وأضاف أن “اللقاء ناقش آلية استئناف العمل بمشروع البصرة السكني وضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إمكانية إنشاء وحدات سكنية جديدة للنازحين”.

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