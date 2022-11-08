2022/11/08 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت هطول أمطاراً رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة وذكر بيان للهيئة تلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن “طقس البلاد ليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



هطول للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

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