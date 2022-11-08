الانتخابات النصفية الأميركي تبدأ اليوم و ترقب لتداعياتها

2022/11/08 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تبدأ ، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، في استحقاق يمكن أن يُغرق العهد الرئاسي لجو بايدن وأن يُضعف الدعم الغربي لأوكرانيا، وأن يفتح المجال أمام احتمال عودة الرئيس […]

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