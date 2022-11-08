صفحات مُذهّبة ونادرة من القرآن تُباع بآلاف الدولارات في الامارات (صور)

2022/11/08 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعات

شهدت أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب عرض نسخة مُذهّبة ونادرة من القرآن الكريم تُعد من بين أهم وأثمن المعروضات التي جذبت اهتمام الزوار وعشاق الكتب حيث دُونت كل كلمة على ورق مصنوع من الذهب.

تعد هذه النسخة الفريدة من نوعها إحدى أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة ويعرضها ركن دار "أديفا" النمساوي الذي يعرض معه أيضاً عدداً من روائع فن الخط الإسلامي والخرائط التاريخية القديمة.

و قال دي بول ستروزل المدير العام والناشر لدار "أديفا": إن هذه النسخة نادرة وتاريخية أيضاً فهي تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي وقُد وجدت في دولة العراق وتعد إحدى التحف الفنية العراقية نظراً لكون أوراقها من الذهب الخالص".

وذكر ستروزل أن تلك الطبعة يوجد منها 10 نسخ فقط ويبلغ سعر الواحدة منها 500 ألف درهم وتم بيع إحداها بالفعل خلال أول أيام المعرض موضحاً أن هذا الفن يستمد قيمته من عودته إلى عصور قديمة إضافة إلى المواد المستخدمة فيه وهي الذهب الخالص الذي يطلي كافة صفحات هذه النسخة المميزة.

وأضاف: يوجد لدى جناح أديفا عدداً آخر من المخطوطات القديمة والخرائط البحرية التي تعود إلى العصور الوسطى ومنها خريطة للعالم القديم وخريطة لقارة أفريقيا، مؤكداً أن "هذه المخطوطات تمثل قيمة فنية وتاريخية عظيمة ويسعى البعض لاقتنائها باعتبارها هواية لدى الكثير من محبي التحف الفنية القديمة".

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