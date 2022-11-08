ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق المحلية

2022/11/08 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأسواق المحلية.سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، سجل 341 ألفاً و960 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 390 ألفاً و800 دينار من دون أجور الصياغة.

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