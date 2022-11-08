2022/11/08 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت تقارير إعلامية إنجليزية، إقدام

مجموعة "فينواي" الرياضية الأمريكية،

المالكة لنادي ليفربول، على طرح الفريق

للبيع.

وأفادت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية،

أنه "تم بالفعل طرح نادي ليفربول للبيع

من قب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاك ليفربول يعرضون ناديهم للبيع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاك ليفربول يعرضون ناديهم للبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).