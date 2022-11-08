الأنواء الجوية: أمطار رعدية الأسبوع الحالي

2022/11/08 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد

للأسبوع الحالي، فيما توقعت هطول

أمطاراً رعدية وانخفاضاً في درجات

الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم

غد الأربعاء سيكون صح

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