التخطيط: ربع سكان العراق تحت خط الفقر

2022/11/08 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي يركز على معالجة الفقر في العراق مشيرة الى أن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة تستعد لإطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق خلال الفترة القريبة المقبلة"، مضيفاً أن "هذا المسح سيعطي مؤشرات جديدة عن عدد الذين هم دون خط الفقر وتركز الفقراء وطبيعة حالهم والخدمات التي يتحصلون عليها بطرق مختلفة، لأن المؤشرات التي يتم تداولها اليوم هي مؤشرات تعود لسنوات سابقة".

ونوه الهنداوي في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية، الى أن "نسبة الفقر في العراق تقدر بين 23 إلى 25 بالمئة تقريباً، وهذا يعني أن ربع سكان العراق تقريباً يعيشون تحت خط الفقر".

وتابع: "الوزارة بدأت الاستعدادات الأولية لكتابة وإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لخفض الفقر ستأخذ بعين الاعتبار الواقع والتحديات التي يمر بها العراق"، مشيراً إلى "دعم الفقراء في عدة أبعاد منها مجالات الصحة والسكن والتعليم، والدخل أيضاً".

واختتم الهنداوي حديثه بالقول إن: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في برنامجه وفي خطابه على ضرورة سياسات الفقر بالدرجة الأساس والبطالة، ونتوقع أن يكون هناك دعم قوي لاستراتيجية خفض الفقر خلال الفترة المقبلة بناء على توجهات الحكومية والبرنامج الحكومي الجديد الذي يركز على معالجة ومكافحة الفقر في العراق".

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