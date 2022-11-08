2022/11/08 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
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ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي نحو 1%، الثلاثاء، مع تذبذب أسعار النفط عالمياً.
وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 83 سنتاً وبنسبة تغيير بلغت 0.91% ليصل إلى 92.01 دولاراً للبرميل الواحد.
وارتفع أيضاً خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 83 سنتاً وبنسبة تغيير بلغت 0.97 % ليصل إلى 86.31 دولاراً.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يرتفع بنسبة 1%
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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