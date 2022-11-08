إيران تعلن تشغيل حقل نفط مشترك مع العراق

2022/11/08 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، محسن خُجسته مهر ، اليوم الثلاثاء، أن حقل " سُهراب" النفطي المشترك مع العراق سيدخل المرحلة التشغيلية.

وأوضح مهر في المؤتمر الوطني لزيادة مردودية حقول النفط والغاز، بحسب وكالة ارنا الايرانية، أن حقل سهراب النفطي الواقع جنوب غرب البلاد سيدخل المرحلة التشغيلية باستثمارات تبلغ 1 مليار دولار.

وأكد أن العمليات التنفيذية بالطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي ستدخل حيز التنفيذ في غضون الاسبوعين المقبلين.

وأشار أن الحكومة الحالية أبرمت عقود تطوير حقول "ياران الشمالي والجنوبي" و"سهراب " والطبقة النفطية بحقل بارس الجنوبي ومشاريع بمصفاة المرحلة 14 بحقل بارس الجنوبي( باستثمار 2.5 مليار دولار) وأن هذا يعكس الارادة والتنفيذ السريع.

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