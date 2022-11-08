2022/11/08 | 12:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tkXWXHvkfcc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه بمعالجة الزحامات المرورية وايجاد آليات حقيقية لمعالجتها في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه بمعالجة الزحامات المرورية وايجاد آليات حقيقية لمعالجتها في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).