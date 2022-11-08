تويتر يحظر حسابات تحمل اسم

2022/11/08 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت تويتر عددا من الحسابات الموثقة التي استبدل أصحابها أسماءها بـ"إيلون ماسك"، في خطوة تنطوي على سخرية من مالك الشبكة الاجتماعية الجديد، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

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