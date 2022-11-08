2022/11/08 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الاحصاء التركية، اليوم الثلاثاء ،أن العراقيين اشتروا خلال 8 السنوات الماضية أكثر من 47 ألف عقار في تركيا. وقالت الهيئة في جدول لها اطلع عليها /المركز الخبري الوطني/: إن “العراقيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراقيون الاول عالمياً بشراء العقارات في تركيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون الاول عالمياً بشراء العقارات في تركيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون الاول عالمياً بشراء العقارات في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).