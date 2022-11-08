2022/11/08 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء ، القبض على متهمين اثنين بقضايا الارهاب وغسيل الاموال ببغداد وبابل.وقالت الخلية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إنه “من خلال كمين محكم وبمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارهاب وغسيل اموال..



خلية الاعلام تعلن القبض على متهمين في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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