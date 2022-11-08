2022/11/08 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط (10) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أن “منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط (10) حاويات تحتوي مواد مختلفة متجاوزه المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة، بالتعاون مع مركز الكمرك واستحصال موافقه قاضي التحقيق”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة ام قصر الاوسط”.

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