رئيس الوزراء: هناك تجاوزات في بغداد بما فيها المنطقة الخضراء

2022/11/08 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص من سينفذ المشاريع الخدمية، فيما وصف مداخل العاصمة بغداد بالبائسة.

وقال السوداني خلال زيارته التفقدية لمبنى أمانة بغداد في بي بيان “في بلد إيراداته كبيرة وموازنات انفجارية، نجد أن الواقع الخدمي في العاصمة متردٍّ لا يليق باسمها وتاريخها، ومشاهداتي في بغداد كمواطن متابع، تكشف أن المنجز لا يوازي ما يُصرف من الأموال الكبيرة”.

وأضاف: “شخّصنا حالة من التقاطع في الواجبات والأداء بين أمانة بغداد وباقي الوزارات، وأثر ذلك في مستوى الخدمات، ونرحب بكل شخص يرفدنا بحلول لهذه المشاكل وبتوقيت زمني معلوم”.

وتابع أن “هناك تجاوزات في كل مناطق بغداد، بما فيها المنطقة الخضراء، وهناك تجاوزات كبيرة على عقارات مهمة كان من الممكن أن تحقق إيرادات لأمانة بغداد”.

وأشار إلى أن “مداخل العاصمة بغداد بائسة، وكل مشاريع المرحلة السابقة عبارة عن صرف للأموال يشوبه الفساد”، لافتا إلى أنه “‏كمنهاج وزاري، وضعنا الخطوط العامة في مجال تنفيذ الخدمات السريعة، وشكلنا فريق الجهد الهندسي والخدمي، وجمعنا الآليات من مختلف الوزارات ودوائر الدولة”.

وأكد أنه “سيتم التركيز على المشاريع التي نسبة إنجازها 70% فما فوق، من خلال لجنة فنية وقانونية ومالية تحدد المشاكل والمعوقات وتوفر الحلول لها وفق الصلاحيات، وآن الأوان لإحداث تغيير حقيقي في منهج إدارة الدولة، بأن يكون القطاع الخاص هو من ينفذ المشاريع الخدمية وفق رؤية وتخطيط الدولة”.

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