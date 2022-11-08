السوداني يزور أمانة بغداد ويجتمع بمدرائها العامين

2022/11/08 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى مبنى أمانة بغداد، وترأس اجتماعا حضره المديرون العامون في الامانة، والدوائر البلدية في بغداد.

واستمع السيد السوداني الى عرض مفصل عن عمل أمانة بغداد وأهم المشاكل التي تعترض عمل الدوائر البلدية، والتحديات التي تقف عائقاً امام تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.واكد سيادته خلال الاجتماع أن المواطن يشكو ضعف الجانب الخدمي، وهو بحاجة الى خدمات اساسية كأعمال النظافة، وإكساء الطرق والشوارع، وهو ينتظر الكثير من الحكومة.وأشار السيد السوداني الى حجم التجاوزات داخل المناطق والاحياء السكنية والاسواق، التي تسببت في تلكؤ المشاريع الخدمية، مؤكداً أن كل المشاريع السابقة كانت عبارة عن صرف للأموال وشابتها شبهات الفساد.

واكد سيادته أن السمة الغالبة للوضع في العاصمة بغداد هي الزحامات المرورية، وهي بحاجة الى آليات حقيقية لمعالجتها او التخفيف من حدتها، وأشار الى أن التصميم الأساسي لمدينة بغداد مضى عليه أكثر من 50 سنة.ووجه السيد السوداني باستقبال أية افكار جديدة تسهم في تحسين الخدمات، واكد ان المنهاج الوزاري وضع توفير الخدمات في الاولوية، والتوجه لاستخدام الجهد الهندسي لجميع الآليات والإمكانات في الوزارات وبعض دوائر الدولة، وكلف السوداني فريقا مختصا لدراسة المشاريع المتوقفة لتحديد المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لها، وبين أن ‏التأسيس للمشاريع الجديدة هو قيد الدراسة، وحسب التخصصات ووفقا للمنهاج الوزاري.

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