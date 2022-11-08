المؤتمر 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق.. هل كشفت دلالاته عن خلافات داخلية في عائلة البارزاني؟

2022/11/08 | 12:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤتمره الـ14 بإعادة انتخاب مسعود البارزاني رئيسا للحزب للمرة السادسة على التوالي، وسط جدل مُحتدم يشير إليه مراقبون ويتمثل بصراع خفي بين أبرز قطبين فيه.

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