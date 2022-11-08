2022/11/08 | 12:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر، الثلاثاء، 8 تشرين الثاني، 2022، أهم ما جاء في...

ظهرت المقالة السوداني ينتقد تردي الخدمات: المنجز لا يوازي ما يصرف من الأموال الكثيرة أولاً على المسلة.

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