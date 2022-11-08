الطقس بالانفوغراف.. زخات رعدية تنتظر بعض مدن العراق

2022/11/08 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت هطول أمطاراً رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد“.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد“.

وتابع أن “طقس يوم الجمعة ، سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد“.

ولفت الى ، أن ” طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد“.

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد وتفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية:

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