"من فضلك لا تلعق هذا العلجوم".. تحذير غريب من إدارة المتنزهات الوطنية بأمريكا

2022/11/08 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت إدارة المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة من الامتناع عن لعق علجوم صحراء سونورا.

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