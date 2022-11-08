رئيس الجمهورية: العراق يمتلك وضعا اقتصادياً قوياً

2022/11/08 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الثلاثاء، أن العراق

حالياً يمتلك وضعا اقتصادياً قوياً

يمكّنه من انجاز المشاريع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان صحفي إن "رئيس الجمهورية عبد

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