بسبب نزاعات عشائرية.. اعتقال 10 أشخاص وضبط أسلحة في ميسان

2022/11/08 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عشرة أشخاص وضبط أسلحة من طرفي مشاجرة بالمحافظة.

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