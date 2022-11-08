رئيس الجمهورية: العراق حالياً يمتلك وضعاً اقتصادياً قوياً يمكّنه من إنجاز المشاريع

2022/11/08 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في مقر إقامته في شرم الشيخ، الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أنه "جرى في اللقاء الذي عُقد على هامش قمة الامم المتحدة للمناخ COP 27، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة بتعزيزها".

وتحدث رئيس الجمهورية، عن "تأثر العراق وشعبه اقتصادياً في الفترة الماضية، وبالأخص اثناء الحرب ضد تنظيم داعش الاجرامي، ولكن إصرار العراقيين على المضي بطريق السلام والازدهار، جعل البلاد تحافظ على مكانتها الرفيعة في المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق حالياً يمتلك وضعا اقتصادياً قوياً يمكّنه من انجاز المشاريع التي تصب في خدمة أبنائه".

كما تمت مناقشة، "المشكلات البيئية والتغير المناخي في المنطقة والعالم، وآثارها السلبية في زيادة التصحّر وشحّة المياه، ومما يؤثر على الحياة وارزاق المواطنين وينتج اضراراً صحية واقتصادية".

وقال رئيس الجمهورية، إن "ظاهرة التغير المناخي تؤثر على البشرية جمعاء ولكن العراق من البلدان المتضررة منها بشكل كبير"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها، وأهمية التعاون الدولي وتقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه المخاطر عبر العمل المشترك الجاد وتبادل الخبرات".

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