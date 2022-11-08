2022/11/08 | 13:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0YYyjfS3ydY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته أمانة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته أمانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).