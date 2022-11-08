وزيرا الهجرة والداخلية يناقشان آلية الإسراع بإصدار المستمسكات الثبوتية للنازحين

2022/11/08 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ناقشت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري آلية الإسراع بإصدار المستمسكات الثبوتية للنازحين.

وذكر المكتب الاعلامي لوزيرة الهجرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "التقت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة بغداد، لمناقشة عدد من المواضيع المهمة".

واضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث أوضاع النازحين والعائدين خصوصا ما يتعلق بإصدار المستمسكات الثبوتية لمن لا يحملها وضرورة الإسراع في هذا الملف للمساهمة في عودتهم طوعيا إلى مناطقهم الى جانب ارسال فرق ميدانية لاستئناف العمل باصدار البطاقة الوطنية".واشار البيان الى أن "الجانبين ناقشا امكانية اعفاء النازحين من رسوم اصدار البطاقة الوطنية من اجل تخفيف العبء عن كاهل النازحين".

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