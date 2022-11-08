2022/11/08 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق منتسب شرطة اعترف بأبتزاز وتهديد طالبة جامعية في محافظة واسط.

وقال مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق منتسب شرطة اعترف بأبتزاز وتهديد طالبة جامعية بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لقاء علاقة غرامية معها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس الشديد لشرطي ابتز وهدد طالبة جامعية في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس الشديد لشرطي ابتز وهدد طالبة جامعية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).