سفير لمونديال قطر: المثلية الجنسية

2022/11/08 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى سفير كأس العالم قطر 2022 واللاعب السابق، خالد سلمان، أن المثلية الجنسية "تضر بالعقل"، وذلك في مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية الإثنين

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